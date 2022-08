Hackerangriff: Pornografische Inhalte auf Werbetafel

Wuppertal (dpa/lnw)

Vermutlich Hacker haben eine elektronische Werbetafel an einem Bahnhof der Wuppertaler Schwebebahn so manipuliert, dass dort am Sonntag eine Zeit lang pornografische Inhalte zu sehen waren. Am Sonntagnachmittag habe es mehrere entsprechende Hinweise in den sozialen Netzwerken auf den mutmaßlichen Hacker-Angriff gegeben, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) als Eigentümer der Werbetafeln am Montag mit. «Dies stellte sich nach Überprüfung als korrekt heraus, woraufhin der entsprechende Bildschirm außer Betrieb genommen wurde», hieß es.

Von dpa