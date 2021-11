Hacker soll Nutzer von Online-Banking abgezockt haben

Bamberg/Ingolstadt (dpa)

Rund 1,4 Millionen Euro soll ein 23 Jahre alter Hacker aus mehr als 170 Online-Konten erbeutet haben, nun soll ihm nach dem Willen der Ermittler der Prozess gemacht werden. Gegen den Tatverdächtigen aus Essen sei Anklage zum Landgericht Ingolstadt erhoben worden, teilte die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) am Mittwoch in Bamberg mit. Der Mann war bereits im Oktober 2020 in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Von dpa