Habeck: Insolvenz von Uniper verhindern

Berlin (dpa)

Die Bundesregierung will eine Pleite von Uniper verhindern. «Politisch ist klar: Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät», erklärte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag in Berlin.

Von dpa