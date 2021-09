Habeck: Deutschland braucht Politiker mit Mut zum Risiko

Düsseldorf (dpa/lnw)

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat der scheidenden Bundesregierung mangelnde Verantwortungsbereitschaft vorgeworfen. «Wir brauchen endlich wieder Politiker, die die Verantwortung suchen, bereit sind, Fehler zu machen, in das Risiko zu gehen, voll ins Risiko», sagte Habeck am Freitag beim offiziellen Wahlkampfabschluss seiner Partei vor Hunderten Zuhörern in Düsseldorf. «Das ist das nächste Kapitel, das wir schreiben.»

Von dpa