Gut ein Drittel der Ausländer in NRW hat einen EU-Pass

Ende 2022 hätten fast 1,1 der 3,1 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Nordrhein-Westfalen die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Staates - Deutschland ausgeklammert - besessen. Das seien 34,5 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit bildeten dabei mit 221.900 Personen die größte Gruppe unter den EU-Ausländern. Auf Rang zwei folgten Rumänen (164.200), an dritter Stelle lagen Italiener (141.800) und auf den Plätzen vier und fünf Bulgaren (103.720) und Griechen (99.135).