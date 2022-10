Gut 25.500 Corona-Neuinfektionen in NRW: Inzidenz bei 643

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle weiter deutlich an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert für die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwochmorgen mit 643,0 an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei knapp 420 gelegen, vor vier Wochen bei knapp 250. Bundesweit lag der Wert mit 799,9 am Mittwoch noch deutlich höher als im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Von dpa