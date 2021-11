Güterschiffe auf dem Rhein bei Köln zusammengestoßen

Köln (dpa/lnw)

Auf dem Rhein bei Köln sind am Donnerstag zwei Güterschiffe zusammengestoßen. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Nach bisherigen Ermittlungen waren ein Containerschiff und ein entgegenkommender Frachter am Morgen in Höhe Köln-Porz frontal kollidiert.

Von dpa