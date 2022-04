Grüne: Solarpflicht und flächendeckendes Schnellbusnetz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen wollen in Nordrhein-Westfalen schrittweise eine Solarpflicht einführen, falls sie nach der Landtagswahl mitregieren. Außerdem wollen sie pauschale Mindestabstände für Windenergie abschaffen. Das kündigte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl am 15. Mai, Mona Neubaur, am Montag bei der Vorlage eines Klimaschutzsofortprogramms an.

Von dpa