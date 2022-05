Grüne: NRW-Wahlergebnis belastet Ampel-Arbeit im Bund nicht

Berlin (dpa)

Die Grünen widersprechen der These, dass die anstehenden Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen die Arbeit mit SPD und FDP in der Bundesregierung belasten könnten. Die Ampel-Koalition sei eine «Koalition der staatspolitischen Verantwortung», sagte der Vorsitzende Omid Nouripour am Montag in Berlin. Ihre Aufgaben seien mit dem russischen Angriff auf die Ukraine noch einmal gewachsen. Man habe sich in der Koalition in den vergangenen Monaten besser kennengelernt, und er habe festgestellt, dass das «alles Profis» seien - «dementsprechend habe ich da keinerlei Sorgen».

Von dpa