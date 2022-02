Grüne: NRW und Bund müssen Geflüchteten aus Ukraine helfen

Düsseldorf/Bochum (dpa/lnw)

Die Parteichefin der NRW-Grünen hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, «sich klar und unmissverständlich an die Seite der Menschen in der Ukraine zu stellen.» Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine finde eine «kriegerische Auseinandersetzung mehr oder weniger direkt vor unserer Haustür statt», sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur am Donnerstag in Düsseldorf. «Die Bundesrepublik, aber auch NRW sollten sich gemeinsam mit den Kommunen darauf vorbereiten, geflüchteten Menschen Schutz und Sicherheit zu bieten. Das sind wir der Ukraine schuldig.»

Von dpa