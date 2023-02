Grüne in NRW gegen drastischen Autobahn-Ausbau in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen stemmen sich gegen einen massiven Autobahnausbau in Nordrhein-Westfalen. «Wer heute ernsthaft immer noch Autobahnen erweitern oder neue Flughäfen bauen will, wer Radwegeinfrastruktur aber nur als eine Randnotiz sieht, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt», sagte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Tim Achtermeyer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa