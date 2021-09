Grüne fordern Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus

Nach dem möglicherweise verhinderten Anschlag auf die Synagoge in Hagen haben die NRW-Grünen eine Studie zu Antisemitismus gefordert. «Aus meiner Sicht brauchen wir eine Dunkelfeldstudie zum Thema Antisemitismus», sagte Grünen-Landtags-Fraktionschefin Verena Schäffer am Donnerstag dem WDR-Magazin «Westpol».

«Wo ist das wie weit in welchen Milieus verbreitet? Auch um ganz gezielt dagegen vorgehen zu können.» Es müsse darum gehen, das Leben von Juden in Deutschland sicherer zu machen. Eine solche Dunkelfeldstudie hatten die Regierungsfraktionen von CDU und FDP bereits am Vortag angeregt - als Reaktion auf den Anstieg der antisemitischen Straftaten im ersten Halbjahr in NRW.

«Wir müssen weiter und immer wachsam sein», erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. «Es ist schrecklich, dass die Jüdische Gemeinschaft in Hagen heute nicht in Frieden Jom Kippur feiern kann.»