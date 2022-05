Großes Interesse an 9-Euro-Tickets an Rhein und Ruhr

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die 9-Euro-Tickts sind zum Verkaufsstart am Montag im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf großes Interesse gestoßen. Die Situation an den Verkaufsstellen lasse sich auf Anhieb noch nicht überblicken, aber die Last auf den Servern der VRR-App für den Online-Verkauf sei spürbar erhöht, erklärte ein Sprecher am Montagnachmittag. In Wuppertal hatten Kunden, die das Ticket auf Papier erwerben wollten, am Montagmorgen sogar Schlange gestanden, wie die «Westdeutsche Zeitung» berichtete. In der Stadt hatte es am Morgen eine Technikpanne beim Ausdrucken gegeben.

Von dpa