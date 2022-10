Großeinsatz wegen Salzsäure-Leck: A1 bei Köln gesperrt

Hürth (dpa/lnw)

Die Sperrung der Autobahn 1 zwischen Erftstadt und Köln wegen eines Salzsäure-Lecks an einem Tanklastzug auf einer Raststätte wird am Montag voraussichtlich bis mindestens 17 Uhr dauern. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hürth. Das Aufnehmen der Salzsäure werde mindestens bis zum Nachmittag dauern. Der auf einer Autobahn-Raststätte austretende, gefährliche Stoff war der Feuerwehr am Morgen per Notruf gemeldet worden. Die A1 wurde auf einer Länge von etwa 15 Kilometern in beide Richtungen zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und dem Autobahnkreuz Köln-West am Kölner Ring gesperrt.

Von dpa