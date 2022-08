Großeinsatz gegen mutmaßliche Drogenkriminelle

Neuss (dpa/lnw)

Bei einem Großeinsatz gegen Drogenkriminelle hat die Polizei zwölf Objekte in Neuss, Düsseldorf und Heinsberg durchsucht. Es seien fast 200 Beamte im Einsatz gewesen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Schlag richtete sich gegen eine achtköpfige mutmaßliche Bande, die Drogen aus Belgien und Frankreich nach Deutschland geschmuggelt und hierzulande verkauft haben soll. Sie soll seit Mai 2020 Cannabisplantagen in Belgien und Frankreich betrieben, aber auch Kokain nach Deutschland gebracht haben.

Von dpa