Großeinsatz gegen illegales Casino in Paderborn

Paderborn (dpa/lnw)

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei gemeinsam mit mehreren anderen Behörden einen Großeinsatz gegen ein illegales Spielcasino in Paderborn durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt und eine Person vorläufig festgenommen, wie die Polizei Paderborn sowie die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Von dpa