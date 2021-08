Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Gewerbebetrieb

Ein Großbrand in Bocholt hat am Dienstag zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag geführt. Das teilte die Stadt mit und riet Bewohnern des Stadtteils Barlo, Fenster und Türen vorsorglich zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Die Feuerwehr sei mit 60 Feuerwehrleuten und zwölf Einsatzfahrzeugen vor Ort, hieß es am Nachmittag. Später gab die Feuerwehr Entwarnung: Der Brand sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher am frühen Abend. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Gewerbebetrieb ausgebrochen. Niemand sei verletzt worden, erklärten die Einsatzkräfte.