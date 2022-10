Großeinsatz an Schule: Atemwegsreizungen bei 24 Menschen

Hagen (dpa/lnw)

In einer Schule in Hagen haben 15 Schüler und neun Lehrkräfte Atemwegsreizungen durch eine versprühte unbekannte Substanz erlitten. Die Feuerwehr wurde am Montagvormittag zu einem größeren Einsatz an eine Hauptschule gerufen, nachdem mehrere Menschen über einen ungewöhnlichen Geruch und Reizungen geklagt hatten. Das Gebäude wurde evakuiert und gelüftet, wie die Feuerwehr berichtete.

Von dpa