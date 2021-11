Große Cannabisplantage in Wuppertaler Keller entdeckt

Beim Bekämpfen eines Kellerbrandes ist die Feuerwehr in Wuppertal auf eine große Cannabisplantage gestoßen.

In den Kellerräumen eines Wohn- und Geschäftshauses seien mehr als 1200 Pflanzen entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Beamten hätten nun alle Hände voll zu tun, um die Pflanzen und die technische Ausstattung sicherzustellen. Wer hinter dem Drogenanbau steckt, sei noch unklar. Der Keller sei menschenleer gewesen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.