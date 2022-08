Großbrand in Tischlerei in Lemgo

Lemgo (dpa/lnw)

Ein Feuer in einem Tischlereibetrieb in Lemgo hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Betroffen seien zwei Lagerhallen, sagte ein Feuerwehr. Die Mitarbeiter hätten den Betrieb selbstständig verlassen können, eine Person sei leicht am Arm verletzt worden. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» darüber berichtet.

Von dpa