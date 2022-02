Gronauer bedroht per Video Polizei: Festnahme

Gronau (dpa/lnw)

Aus Ärger über zwei Strafbefehle hat ein 33-Jähriger Gronauer in einem Internet-Video die Polizei beschimpft und bedroht und dabei einen Joint geraucht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Noch am selben Tag sei die Wohnung des 33-Jährigen durchsucht worden, teilte die Kreispolizei Borken am Mittwoch mit. Die Beamten hätten einen Schlagring und mehr als 100 Gramm Marihuana gefunden. Der 33-Jährige habe zusammen mit einem 29-Jährigen versucht zu fliehen, als die Polizei anrückte, und sich danach gegen die Festnahme gewehrt.

Von dpa