Grippeimpfung in der Apotheke: Modellversuch hat begonnen

Dortmund (dpa/lnw)

Mit der Grippeimpfung einer 36-jährigen Dortmunderin hat am Freitag ein Modellversuch der AOK Nordwest in Westfalen-Lippe begonnen: Die Krankenkasse bietet ihren Mitgliedern dabei Grippeschutzimpfungen nicht nur beim Hausarzt an, sondern auch in Apotheken. Ziel sei es, die Impfquote gegen Influenza zu steigern, sagte ein AOK-Sprecher. Die Grippe-Impfquote liegt laut dem AOK-Nordwest-Chef Tom Ackermann bei den Über-60-Jährigen nur bei rund 35 Prozent, wünschenswert wären laut Weltgesundheitsorganisation 75 Prozent.

Von dpa