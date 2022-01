Grammozis: Mit Fans wäre Schalke «nie abgestiegen»

Gelsenkirchen (dpa)

Trainer Dimitrios Grammozis hat die These aufgestellt, dass der FC Schalke 04 ohne Geisterspiele «nie aus der Bundesliga abgestiegen» wäre. «Dann wäre es zwar eine schlechte Saison geworden, mit Platz 13 oder 14 - aber kein Abstieg», sagte Grammozis in einem am Freitagabend veröffentlichten Interview der Funke Mediengruppe.

Von dpa