Gorißen begrüßt Özdemir-Pläne für Weizenanbau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat die Pläne von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) begrüßt, angesichts des Ukraine-Krieges mehr Weizenanbau in Deutschland zu ermöglichen. Özdemir stelle damit «kurz vor der Aussaat die richtigen Weichen für die zwingend notwendige Nahrungsmittelproduktion», sagte die CDU-Politikerin am Samstag. «Das sorgt bei unseren 33.000 Landwirtinnen und Landwirten in Nordrhein-Westfalen für mehr Planungssicherheit.»

