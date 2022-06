Gogulla zurück bei der Düsseldorfer EG: Vertrag bis 2025

Nach zuletzt drei Jahren beim Ligakonkurrenten EHC Red Bull München unterschrieb der Stürmer einen Vertag bis 2025, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte. Der 34 Jahre alte und in Düsseldorf geborene Routinier war bereits in der Saison 2018/19 für die DEG aufgelaufen. «Philip spielt seit vielen Jahren auf höchstem Niveau. Über die Qualitäten von Gugi muss ich nicht viel sagen, nicht umsonst hat er bei einer der besten Mannschaften der Liga gespielt und war auch im Powerplay gesetzt», sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.