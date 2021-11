Glühwein und Impfung: Impfstelle auf Weihnachtsmarkt

Einen Glühwein trinken, gebrannte Mandeln essen und dann einen Piks abholen - das ist vom kommenden Donnerstag an in Bochum möglich. Pünktlich zur Öffnung des großen Weihnachtsmarktes in der Innenstadt am 18. November können sich die Menschen vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen. «Wir gehen auch mit unseren mobilen Impfangeboten immer dorthin, wo viele Menschen sind. Genauso machen wir es nun mit der Impfstelle auf dem Weihnachtsmarkt», sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Die Bochumer erhoffen sich mit der ersten stationäre Impfstelle im Herzen der Ruhrgebietsstadt seit der Schließung des großen Impfzentrums neben dem Ruhrstadion vor einigen Wochen einen weiteren Schub bei der Immunisierung ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Am 18. November um 17.00 Uhr nimmt die Impfstelle im Zentrum (Huestraße 17) ihren Betrieb auf - zwischen Fritten-Buden und Fahrgeschäften. Geimpft wird zunächst bis 21.00 Uhr, ebenso an den Folgetagen Freitag und Samstag. «Alle Impfwilligen ab zwölf Jahre können sich ohne Voranmeldung impfen lassen», kündigte die Stadt auf ihrer Homepage an. Gespritzt werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna.

Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen die Einwilligungs- und Aufklärungsbögen für den Piks von mindestens einem Sorgeberechtigten unterschrieben sein, heißt es. Die Kinder und Jugendlichen sollten in Begleitung eines Sorgeberechtigten kommen. Zudem setzt Bochum in der nächsten Woche auch die mobilen Impfangebote an mehreren Stellen der Stadt fort.

Auch Boosterimpfungen seien «generell möglich», sollten jedoch primär von den Hausärztinnen und Hausärzten durchgeführt werden, teilte die Stadt mit. Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Auffrischungsimpfungen für Personen ab 70 Jahren, deren letzte Immunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt, für Menschen mit Immunschwächen sowie für diejenigen, deren Impfung mit Johnson & Johnson mehr als vier Wochen zurückliegt.

Die Nachbarstadt Essen macht ähnliche Angebote in der Vorweihnachtszeit. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt macht der Impfbus auf Höhe der Haupteinkaufsstraße (Kettwiger Straße 39) am 18. November Station, teilte die Stadt mit. Am Samstag (20. November) ist eine Immunisierung unter dem Motto «Shoppen und Impfen» an der Marktkirche in der City möglich.