Gleitschirmflieger nach Absturz mit Hubschrauber gerettet

Ein Gleitschirmflieger ist an einem Steilhang im Rhein-Sieg-Kreis verunglückt und mit einem Rettungshubschrauber geborgen worden

Der 65-Jährige war aus ungeklärter Ursache am Dienstagnachmittag nahe der Stadt Hennef abgestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten nach dem Eintreffen eine Verletzung an der Wirbelsäule nicht ausschließen. Daher wurde ein Hubschrauber der Bundeswehr mit Rettungswinde zu Hilfe gerufen, um den Mann bergen zu können. Anschließend wurde er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht