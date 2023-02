Gladbachs Sportdirektor über Stindl: Machen keinen Druck

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach Sportdirektor Roland Virkus will bei der angestrebten Verlängerung des Vertrags von Kapitän Lars Stindl nicht drängen. «Bei Lars machen wir gar keinen Druck», sagte Virkus am Freitag über den 34 Jahre alten Offensivspieler, dessen Kontrakt bei der Borussia im Sommer ausläuft. «Da geht es jetzt um Lebensplanung beim Lars. Da geht es nicht mehr groß um Inhalte des Vertrags, sonders da geht es darum, dass der Lars sich Gedanken macht: Ist mein Lebensmittelpunkt in Zukunft Mönchengladbach oder geht er zum Beispiel zurück nach Karlsruhe in seine Heimatstadt.»

Von dpa