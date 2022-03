Gladbachs Neuhaus: «Trainer nimmt schwierige Situation an»

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die Arbeit seines Trainers Adi Hütter hervorgehoben. «Der Trainer nimmt die schwierige Situation professionell an und macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Er geht vorneweg und trifft immer wieder den richtigen Ton. Was man gerade erst daran sehen konnte, mit welcher Mentalität wir gegen Wolfsburg aufgetreten sind», sagte der Fußball-Nationalspieler im Interview des «Sportbuzzer» (Samstag).

Von dpa