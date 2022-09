Gladbach-Zugänge und Stindl auf der Bank, Mainz ohne Stach

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Daniel Farke vertraut weiter seiner eingespielten Stammelf. Gegen den FSV Mainz 05 an diesem Sonntag müssen die gerade erst verpflichteten Julian Weigl und Nathan Ngoumou noch auf ihr Startelf-Debüt für die Borussia warten. Auch für den inzwischen wieder genesenen Kapitän Lars Stindl hat Farke vorerst keinen Platz in der ersten Elf. Das Trio sitzt gegen die Rheinhessen zunächst auf der Bank. Im Vergleich zum 1:1 beim FC Bayern München in der Vorwoche kehrt lediglich der zuvor erkrankte Ramy Bensebaini für Luca Netz zurück ins Team.

Von dpa