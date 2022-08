Gladbach: Verstärkung gesucht, Verlängerung gewünscht

Mönchengladbach (dpa)

Auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode erhofft sich Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach die dringend benötigte Unterstützung in der Offensive und bestenfalls auch die Vertragsverlängerung von Marcus Thuram. Der französische Nationalspieler ist nach dem Verkauf von Breel Embolo der Alleinunterhalter in der vordersten Angriffsposition und mit fünf Pflichtspieltreffern aus drei Spielen auch der beste Torschütze. Sollte für Thuram bis zum Transferschluss am 1. September noch ein gewaltiges Angebot eingehen und der Verein zustimmen, dann würde die Lücke im Angriff noch größer.

Von dpa