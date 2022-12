Gladbach startet ohne sechs WM-Fahrer in die Vorbereitung

Mit dicken Handschuhen und Mützen haben die Profis von Borussia Mönchengladbach am Dienstag das erste Training nach der WM-Pause absolviert und die Vorbereitung für die zweite Serie in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Trainer Daniel Farke konnte bei der 90-minütigen Einheit in Florian Neuhaus und Hannes Wolf zwei zuvor länger verletzte Spieler begrüßen.

Auch die zuletzt pausierenden Alassane Plea und Torhüter Tobias Sippel waren dabei. Wolf hat nach seiner Schulterblessur bereits eine Trainingswoche bei der U23 hinter sich, Neuhaus soll nach seinem Kreuzbandriss erst allmählich ans Mannschaftstraining herangeführt werden. Marcus Thuram, der mit Frankreich im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft steht, und weitere fünf WM-Fahrer fehlten noch.

«Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, direkt nach dem letzten Bundesligaspiel gegen Dortmund in die Pause zu gehen und dafür jetzt eine fünfeinhalbwöchige Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit den 19 weiteren Partien zu haben, sagte Farke. Die Rückkehr der bei der WM eingesetzten Spieler werde individuell gestaltet. «Alle Jungs sollen zum einen ausreichend Pause bekommen, um das Turnier mental und körperlich zu verarbeiten», sagte der Coach. Zum anderen sollten sie aber natürlich auch früh genug dabei sein, um gut vorbereitet in die Rückserie zu gehen.

Den letzten Auftritt der Mannschaft in diesem Jahr gibt es am Samstagabend im Borussia-Park beim Spiel gegen die «Legenden des Parks», einer Auswahl ehemaliger Gladbacher Spieler. Weitere Testspiele absolvieren die Borussen am 7. Januar gegen den VfB Oldenburg (14.00 Uhr), am 11. Januar gegen Arminia Bielefeld (14.00 Uhr) und am 14. Januar gegen den FC St. Pauli (14.00 Uhr). Das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr findet am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen statt (17.30 Uhr).