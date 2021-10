Gladbach-Profi Hofmann: «Große Lust an Selbstständigkeit»

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann hofft für die Zeit nach seiner Profi-Karriere auf eine erfolgreiche Zukunft als Unternehmer. Der Einstieg als Betreiber mehrerer Filialen einer Fast-Food-Kette und die Gründung eines Bauunternehmens haben in ihm nach eigenem Bekunden «große Lust an der Selbstständigkeit» geweckt.

«Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist: Was wird mich nach meiner aktiven Fußballerkarriere fordern und glücklich machen?», sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach in einem t-online-Interview. Die Gründung eines Architektur- und Bauunternehmens auf Mallorca begründete Hofmann mit seiner Vorliebe: «Ich bin ein Freund ausgefallener Häuser, die nicht einfach nur viereckig sind. Ich möchte mit meiner Firma Menschen abholen, die in diesem Bereich genauso denken wie ich. Und wenn ich das dann auch noch an einem Ort wie Mallorca machen kann, ist das umso verlockender.»

Sein derzeitiger Job als Profi-Fußballer leide darunter nicht. «Es ist mir extrem wichtig, dass ich meine Geschäfte mit engen Freunden führe, denen ich völlig vertrauen kann. Sowohl mir als auch meinen Freunden ist dabei jederzeit klar, dass diese Aufgaben nicht meine Rolle als Profifußballer beeinträchtigen dürfen. Dennoch sind sie mir wichtig, weil sie ein toller Ausgleich zur Arbeit auf dem Platz sind», sagte Hofmann.