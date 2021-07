Gladbach-Präsidium für weitere drei Jahre gewählt

Das Präsidium von Borussia Mönchengladbach wird den Verein auch durch die nächsten drei Jahre führen. Wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat das Quartett an der Spitze des Traditionsclubs vom Niederrhein am Freitag für diesen Zeitraum wiedergewählt. Neben Vereinspräsident Rolf Königs, der seit 2004 dieses Amt inne hat, bleiben auch die Vizepräsidenten Siegried Söllner und Rainer Bonhof sowie Präsidiumsmitglied Hans Meyer dem Gremium erhalten.

«Der Verein ist nachhaltig gewachsen und für die Zukunft sportlich wie wirtschaftlich hervorragend aufgestellt. Dies ist vor dem Hintergrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen nicht hoch genug einzuschätzen», begründete der Aufsichtsratsvorsitzende Reiner Körfer die Entscheidung. «Das Präsidium und die Geschäftsführung mit Stephan Schippers und Max Eberl haben auch in dieser schweren Zeit die richtigen und wichtigen Entscheidungen für unseren Verein getroffen. Wir im Aufsichtsrat sind damit sehr einverstanden und zufrieden», sagte Körfer.

Wie der 79 Jahre alte Königs ist auch Söllner schon seit 1999 im Präsidium, Bonhof folgte 2009 und der ehemalige Trainer Meyer 2011.