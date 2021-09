Gladbach mit Ginter, Zakaria, Netz: Auch Arminia mit Neuen

Mit drei Änderungen in der Anfangsformation startet Adi Hütter in sein zweites Heimspiel mit Borussia Mönchengladbach. Der neue Coach kann in der Partie gegen Arminia Bielefeld am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) wieder auf Abwehrchef Matthias Ginter nach dessen Corona-Infektion zurückgreifen. Zudem nominierte er den 18 Jahre alten Neuzugang Luca Netz für den erneut verletzen Ramy Bensebaini (Adduktoren) erstmals für die Startformation. Zudem erhält Denis Zakaria im defensiven Mittelfeld den Vorzug vor Christoph Kramer. Bei den Ostwestfalen rücken Nathan de Medina, Alessandro Schöpf und Patrick Wimmer neu in die Startformation. Amos Pieper fällt verletzt aus.