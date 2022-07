Gladbach gewinnt 6:0 gegen 1860 München

Rottach-Egern (dpa/lnw)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee auch das zweite Vorbereitungsspiel gewonnen. Die Mannschaft des neuen Trainers Daniel Farke bezwang am Sonntag den Drittligisten TSV 1860 München mit 6:0 (3:0). Vor 2500 Zuschauern im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern erzielten Nationalspieler Jonas Hofmann (26. Minute), Yvandro Borges Sanchez (33.), Lars Stindl (40.), Patrick Herrmann (47./70.) und Hannes Wolf (66.) die Treffer für die Gladbacher, bei denen Neuzugang Ko Itakura von Manchester City sein Debüt feierte. Noch nicht dabei waren Yann Sommer, Manu Kone, Nico Elvedi, Jordan Beyer, Luca Netz und Ramy Bensebaini.

Von dpa