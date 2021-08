Gladbach ärgert Bayern: 1:1 bei Saison-Eröffnung

Titelverteidiger FC Bayern hat sich im Auftaktspiel der 59. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Unentschieden begnügen müssen. Beim alten Rivalen Borussia Mönchengladbach kamen die Münchner mit ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. In einer ereignisreichen Partie brachte Alassane Pléa die Gastgeber vor 22.925 Zuschauern in der zehnten Minute in Führung. Für die Bayern, die defensiv einige Schwächen offenbarten, traf einmal mehr Top-Torjäger Robert Lewandowski zum Ausgleich (42.). Mehr gelang beiden Teams trotz vieler guter Chancen nicht.