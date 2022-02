Giftige Spinne in Supermarkt-Bananenkiste: Feuerwehreinsatz

Krefeld (dpa/lnw) -

Eine handtellergroße giftige Spinne hat in einem Supermarkt in Krefeld für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters hätten das Tier am Montag in einer Bananenkiste aus der Dominikanischen Republik entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Sie hätten vorbildlich reagiert und die Kiste samt Bananen und Spinne in einem Plastiksack sicher verpackt. Die Feuerwehrleitstelle habe unterdessen einen Reptilienexperten zum Supermarkt geschickt.

Von dpa