Gewerkschafter fordert höhere Erbschaft- und Vermögensteuer

Angesichts staatlicher Mehrausgaben als Folge der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs fordert die Gewerkschaft NGG höhere Erbschaft- und Vermögensteuern. «Erst Kurzarbeit, jetzt Inflation - in Nordrhein-Westfalen müssen mehr und mehr Beschäftigte Einkommenseinbußen hinnehmen», sagte der NRW-Landeschef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Mohamed Boudih, am Montag in Bochum vor einem Treffen mit Betriebsräten. «Es ist höchste Zeit, dass die Politik Reiche mehr zur Kasse bittet - und überzogene Gewinne und Vermögen stärker besteuert.» Auch eine «Übergewinnsteuer» für aktuelle Profiteure unter den Firmen sei nötig, so Boudih.

