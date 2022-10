Gewerkschaft der Polizei: «Sabotage immer wieder möglich»

«Wir brauchen daher moderne Überwachungsstrukturen bei der Bahn, also Drohnen und Sensortechnik in den Kabelschächten, sowie eine Verstärkung des Bahn eigenen Sicherheitspersonals», so Roßkopf weiter.

Mit Blick auf den Angriff vom Samstag sagte er: «Aufgrund der strukturierten Planung der Sabotage müssen wir davon ausgehen, dass es sich womöglich um terrorartige Strukturen auf Seiten der Täter handelt.»