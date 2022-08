Getöteter Mieter wurde von zwei Schüssen getroffen

Köln (dpa/lnw)

Der bei einer Zwangsräumung in Köln von der Polizei erschossene Mieter ist bei dem Einsatz von zwei Schüssen getroffen worden. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Schuss sei demnach in die rechte Schulter gegangen, einer in den linken Oberschenkel. Zwei Beamte hätten jeweils einen Schuss abgegeben. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Von dpa