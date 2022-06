Getötete 75-Jährige: Zusammenhang mit Axtmord wird geprüft

In einem Schreibwarenladen in Obernkirchen wird die Besitzerin umgebracht. Bisher gibt es laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf, dass ein in der Region gesuchter mutmaßlicher Mörder der Täter sein könnte.

Eine 75-Jährige ist in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort werde wegen Mordes ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg, Nils-Holger Dreißig. Die Leiche der Frau wurde am Dienstag obduziert, um die genaue Todesursache zu klären und den Tatzeitraum einzugrenzen. Wann es ein Ergebnis gibt, war zunächst unklar.

Die 75-Jährige war am Montagnachmittag tot in ihrem Laden in der Kleinstadt im Landkreis Schaumburg gefunden worden. Das Geschäft hatte dem Sprecher zufolge vormittags geöffnet. In der Grenzregion von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird mit Hochdruck nach einem 36-Jährigen gefahndet, der vor zehn Tagen in Kalletal (Kreis Lippe) mit einer Axt den 39 Jahre alten Liebhaber seiner Ex-Freundin erschlagen haben soll.

Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Axtmörder an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher. «Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise.» Ermittelt werde in alle Richtungen, auch ein Motiv im persönlichen Bereich sei denkbar. Ob ein Sexualdelikt vorliege, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Dreißig auf Nachfrage. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst ebenfalls keine Angaben dazu, ob in dem Schreibwarengeschäft etwas gestohlen wurde.

«Das Verbrechen hat ganz Obernkirchen erschüttert», sagte Bürgermeisterin Dörte Worm-Kressin. «Der Laden ist seit Jahrzehnten ein Familiengeschäft, eine richtige Institution.» Alle hätten ihre Schulbücher bei der Frau bestellt. «Es gab immer persönliche Worte.» Die Frau habe den Laden nach dem Tod ihres Mannes fortgeführt. «Das waren ganz freundliche, zugewandte Menschen.»

Am Tag des Verbrechens in dem Schreibwarenladen hatten die Ermittler die Fahndung nach dem mutmaßlichen Axtmörder intensiviert, der in der Region geflüchtet war. Sie setzten eine Belohnung für Zeugenhinweise aus und hängten Fahndungsplakate in Kalletal und im niedersächsischen Rinteln auf. Der aus Aserbaidschan stammende Mann soll nach dem Axtmord seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Um ihn zu finden, wurden auch Flugblätter an osteuropäische Lkw-Fahrer verteilt.

Nur wenige Häuser entfernt von dem Schreibwarenladen, in dem die getötete 75-Jährige gefunden wurde, brach in der Nacht zu Dienstag ein Feuer aus. Ein Hausbewohner und eine -bewohnerin erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe zu dem Schreibwarenladen werde auch in diesem Fall ein Zusammenhang geprüft, sagte Staatsanwalt Dreißig. Es sei ein Sachverständiger eingesetzt worden. Darüber hinaus hofften die Ermittler jetzt auf weitere Erkenntnisse durch Zeugenbefragungen.