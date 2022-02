Gestohlenes Saxophon kurz vor Geburtstag zurückgegeben

Rietberg/Bielefeld (dpa/lnw)

Unerwartetes Geschenk: Einen Tag vor seinem 55. Geburtstag hat ein Mann aus Rietberg (Kreis Gütersloh) sein gestohlenes Mini-Saxophon zurückbekommen. Das Instrument war vor etwa sieben Monaten aus einem Bauwagen gestohlen und kürzlich in einem entwendeten Auto in Bielefeld gefunden worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Von dpa