Gestohlene Bagger aus Duisburg in Österreich sichergestellt

Villach (dpa/lnw)

Nach einem Diebstahl in Duisburg sind zwei Bagger fast 1000 Straßenkilometer entfernt aufgetaucht. Wie die österreichische Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Geräte mit einem Wert von insgesamt 200.000 Euro auf einer Autobahn in Kärnten nahe der Stadt Villach sichergestellt. Einer der Bagger war mit einem GPS-Sender ausgestattet und konnte so geortet werden.

