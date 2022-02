Geste des Mitgefühls: Bürger bringt Blumen in Polizeiwache

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Die Polizei in Mülheim an der Ruhr freut sich über eine «sehr bewegende Geste der Solidarität» eines Bürgers nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte aus dem Saarland. Der Schock über den Tod der Kommissaranwärterin (24) und des Oberkommissars (29) bei einem Einsatz in der Nacht zum Montag sitze auch bei den NRW-Kolleginnen und -Kollegen tief, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als Zeichen der Trauer werde bis zur Beisetzung auch an den Streifenwagen in NRW Trauerflor angebracht.

Von dpa