Gesetzänderung für mehr Lärmschutz an A45-Brücke Rahmede

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Betroffene Bewohner entlang der Umleitungsstrecke an der maroden A45-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid sollen besser vor Verkehrslärm geschützt worden. Mit einer Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, die an diesem Donnerstag in Kraft tritt, werde ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Bürger getan, betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Konkret können nun Eigentümer von Gebäuden an den zwei zentralen Umleitungsstrecken in der Sauerlandstadt - U39 und U16 - ab sofort Anträge für den Einbau von Lärmschutzfenstern und Lüftern stellen.

Von dpa