Geschäftsfrau ermordet: Mann lebenslang hinter Gitter

Bückeburg (dpa)

Ein 46-Jähriger aus Obernkirchen ist wegen heimtückischen Mordes an einer Geschäftsfrau zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die von der Staatsanwaltschaft beantragte besondere Schwere der Schuld stellte das Landgericht Bückeburg nicht fest, folgte sonst aber dem Antrag der Behörde. Die Verteidigung hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen schweren Raubes und Brandstiftung gefordert. Die 75-Jährige war Ende Juni 2022 tot in ihrem Schreibwarenladen in der niedersächsischen Kleinstadt Obernkirchen nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Die Leiche war nackt, die Kleidungsstücke fehlten.

Von dpa