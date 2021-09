Gericht: Schließung von Schlachtbetrieb rechtens

Münster/Coesfeld (dpa/lnw)

Der Kreis Coesfeld hat einen Schlachtbetrieb von Westfleisch in der ersten Phase der Corona-Pandemie zu Recht geschlossen. Für die befristete Maßnahme seien die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes erfüllt gewesen, wie das Verwaltungsgericht Münster am Donnerstag entschieden hat. Geklagt hatte die Firma Westfleisch mit Sitz in Münster. Der Kreis hatte den Schlacht- und Zerlegebetrieb in Coesfeld am 8. Mai 2020 vorübergehend stillgelegt, nachdem 171 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das Gericht ließ keine Berufung zu. Dagegen ist Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster möglich (Az.: 5 K 938/20).

Von dpa