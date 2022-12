Gericht: Klage eines Ex-Messdieners ist berechtigt

Die 5. Zivilkammer des Landgerichts Köln sieht die Schmerzensgeld-Klage eines von Missbrauch betroffenen früheren Messdieners dem Grunde nach als berechtigt an. Das machte das Gericht am Dienstag in einem ersten Termin in dem Zivilprozess deutlich. «Für uns steht außer Frage, dass Amtshaftungsrecht anwendbar ist. Da sehen wir keine Diskussion», sagte der Vorsitzende Richter. Der heute 62 Jahre alte Kläger fordert vom Erzbistum Köln Schmerzensgeld für sein erlittenes Leid.

Ob jedoch ein Urteil auf die geforderten 750.000 Euro hinauslaufe, ist nach Angaben des Gerichts völlig offen. Der Anwalt des heute 62 Jahre alten Klägers sieht das Erzbistum in der Amtshaftung für das von seinem Mandanten erlittene Leid.

Die Klageschrift führt an, der Mann sei in den 1970er Jahren in mehr als 300 Fällen Opfer sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester geworden. Bereits in den 1960er Jahren habe es Gerüchte über Missbrauchshandlungen des mittlerweile verstorbenen Priesters gegeben. Dennoch habe das Erzbistum ihn weiter in der Seelsorge eingesetzt, weshalb das Bistum für die begangenen Taten haften müsse, so die Klägerseite.

In dem Verfahren war lange unklar, ob das Erzbistum Verjährung geltend machen würde. Am Montagabend hatte das Erzbistum erklärt, dies nicht zu tun.