Gericht: Facebook-Aktivität gibt Zweifel an Zuverlässigkeit

Köln (dpa/lnw)

Ein durch rechtsgerichtete Aktivitäten bei Facebook aufgefallener, an einem Flughafen tätiger Mann hat vor Gericht vergeblich im Eilverfahren geklagt, um seiner Tätigkeit weiter nachgehen zu können. Aus seinen Aktivitäten könne auf eine luftverkehrsrechtliche Unzuverlässigkeit geschlossen werden, erklärte das Verwaltungsgericht Köln am Mittwoch und lehnte den Antrag des Manns ab. Er war seit mehr als zehn Jahren als Kontrollperson für Fracht und Post bei einer externen Firma am Flughafen Köln/Bonn tätig.

Von dpa